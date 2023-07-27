Воинкова (Воинкова) Меланья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти02.12.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Воинков Василий Евдокимов старший
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Воинков Василий Евдокимов малой
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
16.10.1802
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1805
Дочь: Панова Параскева Евдокимова
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1810
Дочь: Агафья Евдокимова
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов
Смерть
02.12.1820
Причина смерти: от чахотки