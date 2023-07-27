Воинкова (Воинкова) Меланья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Меланья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

02.12.1820

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Воинков Василий Евдокимов старший

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воинков Василий Евдокимов малой

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов

Рождение ребёнка
16.10.1802

Сын: Воинков Лука Евдокимов

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1805

Дочь: Панова Параскева Евдокимова

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1810

Дочь: Агафья Евдокимова

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.12.1820
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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