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Воинков Евдоким Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

28.04.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Воинков Иван Семенов

Мать: Воинкова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Воинков Василий Евдокимов старший

Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воинков Василий Евдокимов малой

Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова

Рождение ребёнка
16.10.1802

Сын: Воинков Лука Евдокимов

Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1805

Дочь: Панова Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1810

Дочь: Агафья Евдокимова

Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
28.04.1839
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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