Воинков Евдоким Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти28.04.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Воинков Иван Семенов
Мать: Воинкова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Воинков Василий Евдокимов старший
Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Воинков Василий Евдокимов малой
Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова
Рождение ребёнка
16.10.1802
Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова
Рождение ребёнка
17.10.1805
Дочь: Панова Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова
Рождение ребёнка
06.02.1810
Дочь: Агафья Евдокимова
Мать ребёнка: Воинкова Меланья Семенова
Смерть
28.04.1839
Причина смерти: от престарелости