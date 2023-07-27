Воинкова (Воинкова) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

03.03.1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Воинков Алексий Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Воинков Иван Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Воинков Герасим Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Воинков Семен Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Воинков Козма Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Воинков Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов

Смерть
03.03.1803
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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