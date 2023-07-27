Воинкова (Воинкова) Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти03.03.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Воинков Иван Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Воинков Семен Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Воинков Козма Иванов
Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Воинков Иван Семенов
Смерть
03.03.1803