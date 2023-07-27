Воинков Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти23.07.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Воинков Иван Семенов
Мать: Воинкова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Аникина - Зырянова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иустина Иванова
Мать ребёнка: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева
Смерть
23.07.1833
Причина смерти: от удушья