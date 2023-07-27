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Воинков Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

23.07.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Воинков Иван Семенов

Мать: Воинкова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Воинков Стефан Иванов

Мать ребёнка: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Аникина - Зырянова Параскева Иванова

Мать ребёнка: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иустина Иванова

Мать ребёнка: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Воинкова (собанина) Ирина Яковлева

Смерть
23.07.1833
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья