Воинкова (Собанина) (Собанина) Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Собанина) (Собанина) Ирина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

21.02.1831

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Собанин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Воинков Стефан Иванов

Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Аникина - Зырянова Параскева Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иустина Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов

Смерть
21.02.1831
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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