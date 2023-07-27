Воинкова (Собанина) (Собанина) Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти21.02.1831
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Собанин Яков
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Аникина - Зырянова Параскева Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иустина Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Воинков Иван Иванов
Смерть
21.02.1831
Причина смерти: от престарелости