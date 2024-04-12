Воинков Алексий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти14.04.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Воинков Иван Семенов
Мать: Воинкова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1787
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Потапова Соломия Алексеева
Рождение ребёнка
16.01.1801
Дочь: Шаламова Мария Алексиева
Рождение ребёнка
18.08.1803
Рождение ребёнка
27.04.1807
Дочь: Тихонькова Глафира Алексиева
Смерть
14.04.1831
Причина смерти: от престарелости