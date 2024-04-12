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Воинков Алексий Иванов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

14.04.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Воинков Иван Семенов

Мать: Воинкова Марфа Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Воинков Анисим Алексиев

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Потапова Соломия Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1801

Дочь: Шаламова Мария Алексиева

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1803

Сын: Воинков Флор Алексиев

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1807

Дочь: Тихонькова Глафира Алексиева

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
14.04.1831
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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