Воинков Анисим Алексиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти04.08.1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Воинков Алексий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова
Бракосочетание
06.11.1811
Рождение ребёнка
04.01.1814
Сын: Воинков Егор (Георгий) Анисимов
Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
21.03.1816
Дочь: Матрона Анисимова
Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
14.06.1817
Дочь: Агрипина Анисимова
Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова
Рождение ребёнка
10.05.1819
Дочь: Гликерья Анисимова
Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова
Смерть
04.08.1836
Причина смерти: от удушья