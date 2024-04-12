Воинков Анисим Алексиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинков Анисим Алексиев

Воинков Анисим Алексиев

avatar

Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

04.08.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Воинков Алексий Иванов

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.11.1811

Жена: Воинкова Пелагия Федорова

Рождение ребёнка
04.01.1814

Сын: Воинков Егор (Георгий) Анисимов

Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1816

Дочь: Матрона Анисимова

Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1817

Дочь: Агрипина Анисимова

Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1819

Дочь: Гликерья Анисимова

Мать ребёнка: Воинкова Пелагия Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.08.1836
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close