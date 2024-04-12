Воинкова (Королева) Пелагия Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти18.12.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев
Бракосочетание
06.11.1811
Рождение ребёнка
04.01.1814
Сын: Воинков Егор (Георгий) Анисимов
Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев
Рождение ребёнка
21.03.1816
Дочь: Матрона Анисимова
Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев
Рождение ребёнка
14.06.1817
Дочь: Агрипина Анисимова
Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев
Рождение ребёнка
10.05.1819
Дочь: Гликерья Анисимова
Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев
Смерть
18.12.1851
Причина смерти: от ревматизма