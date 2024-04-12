Воинкова (Королева) Пелагия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Королева) Пелагия Федорова

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Место рождения

Боровая, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

18.12.1851

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровая, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
06.11.1811

Муж: Воинков Анисим Алексиев

Рождение ребёнка
04.01.1814

Сын: Воинков Егор (Георгий) Анисимов

Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1816

Дочь: Матрона Анисимова

Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1817

Дочь: Агрипина Анисимова

Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1819

Дочь: Гликерья Анисимова

Отец ребёнка: Воинков Анисим Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
18.12.1851
Причина смерти: от ревматизма
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