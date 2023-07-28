Шаламова (Воинкова) Параскева Анисимова (Федорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Воинкова) Параскева Анисимова (Федорова)

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Воинков Анисим Алексиев

Мать: Воинкова Пелагия Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1830

Муж: Шаламов Иван Максимов

Рождение ребёнка
18.12.1830

Сын: Шаламов Филимон Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1833

Сын: Шаламов Стефан Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1835

Сын: Шаламов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1836

Сын: Шаламов Платон Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1840

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1849

Дочь: Филицата Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно