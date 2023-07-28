Шаламова (Воинкова) Параскева Анисимова (Федорова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Воинков Анисим Алексиев
Бракосочетание
23.01.1830
Рождение ребёнка
18.12.1830
Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов
Рождение ребёнка
01.08.1833
Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов
Рождение ребёнка
08.02.1835
Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов
Рождение ребёнка
17.11.1836
Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов
Рождение ребёнка
04.04.1840
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов
Рождение ребёнка
09.04.1849
Дочь: Филицата Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Максимов
Смерть
Неизвестно