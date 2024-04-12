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Шаламов Иван Максимов

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Шаламов Максим Михайлов

Мать: Шаламова Ксения Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1823

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Шаламова Настасья Петрова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1830

Жена: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Рождение ребёнка
18.12.1830

Сын: Шаламов Филимон Иванов

Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1833

Сын: Шаламов Стефан Иванов

Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1835

Сын: Шаламов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1836

Сын: Шаламов Платон Иванов

Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1839

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1840

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1849

Дочь: Филицата Иванова

Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Настасья Петрова

Смерть
Неизвестно
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