Шаламов Иван Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Шаламов Максим Михайлов
Мать: Шаламова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
16.12.1823
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Шаламова Настасья Петрова
Бракосочетание
23.01.1830
Рождение ребёнка
18.12.1830
Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Рождение ребёнка
01.08.1833
Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Рождение ребёнка
08.02.1835
Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Рождение ребёнка
17.11.1836
Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Рождение ребёнка
02.02.1839
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Рождение ребёнка
04.04.1840
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Рождение ребёнка
09.04.1849
Дочь: Филицата Иванова
Мать ребёнка: Шаламова Параскева Анисимова (Федорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно