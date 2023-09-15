Шаламов Максим Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Шаламов Михайло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова Ксения Максимова
Мать ребёнка: Шаламова Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно