Шаламов Максим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламов Максим Михайлов

Шаламов Максим Михайлов

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Шаламов Михайло

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шаламов Наум Максимов

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаламов Иван Максимов

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова Ксения Максимова

Мать ребёнка: Шаламова Ксения Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close