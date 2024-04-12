Шаламова (Шаламова) Ксения Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шаламова) Ксения Максимова

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Шаламов Максим Михайлов

Мать: Шаламова Ксения Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1822

Муж: Шаламов Лазарь Иванов

Рождение ребёнка
22.05.1823

Дочь: Елена Лазарева

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1824

Дочь: Жданова Стефанида Лазарева

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1827

Дочь: Александра Лазарева

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1829

Дочь: Матрена Лазарева

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1831

Сын: Шаламов Ефрем Лазарев

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1833

Сын: Шаламов Василий Лазарев

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1834

Сын: Шаламов Ермолай Лазарев

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1838

Сын: Шаламов Стефан Лазарев

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1839

Дочь: Марфа Лазарева

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1840

Дочь: Текуса Лазарева

Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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