Шаламова (Шаламова) Ксения Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Шаламов Максим Михайлов
Мать: Шаламова Ксения Иванова
Бракосочетание
08.07.1822
Рождение ребёнка
22.05.1823
Дочь: Елена Лазарева
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1824
Дочь: Жданова Стефанида Лазарева
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1827
Дочь: Александра Лазарева
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1829
Дочь: Матрена Лазарева
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1831
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
30.01.1833
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1834
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
26.03.1838
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
03.07.1839
Дочь: Марфа Лазарева
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1840
Дочь: Текуса Лазарева
Отец ребёнка: Шаламов Лазарь Иванов
Смерть
Неизвестно