Шаламова (Шаламова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шаламова) Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шаламов Наум Максимов

Отец ребёнка: Шаламов Максим Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаламов Иван Максимов

Отец ребёнка: Шаламов Максим Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова Ксения Максимова

Отец ребёнка: Шаламов Максим Михайлов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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