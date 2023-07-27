Шаламова (Шаламова) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Шаламов Максим Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Шаламов Максим Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова Ксения Максимова
Отец ребёнка: Шаламов Максим Михайлов
Смерть
Неизвестно