Шаламов Наум Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламов Наум Максимов

Шаламов Наум Максимов

avatar

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Шаламов Максим Михайлов

Мать: Шаламова Ксения Иванова

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.05.1813

Жена: Шаламова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
18.03.1814

Сын: Шаламов Яков Наумов

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1815

Сын: Шаламов Федор Наумов

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1816

Сын: Шаламов Савватий Наумов

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1822

Сын: Шаламов Кирилл Наумов

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1824

Сын: Шаламов Авксентий Наумов

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1826

Дочь: Евфросинья Наумова

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1831

Сын: Шаламов Ксенофонт Наумов

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1831

Сын: Шаламов Григорий Наумов

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1836

Сын: Шаламов Мартиниан Наумов

Мать ребёнка: Шаламова Марфа Григорьева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close