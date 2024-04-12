Шаламова (Маслова) Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Маслова) Марфа Григорьева

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Место рождения

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.05.1813

Муж: Шаламов Наум Максимов

Рождение ребёнка
18.03.1814

Сын: Шаламов Яков Наумов

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1815

Сын: Шаламов Федор Наумов

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1816

Сын: Шаламов Савватий Наумов

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1822

Сын: Шаламов Кирилл Наумов

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1824

Сын: Шаламов Авксентий Наумов

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1826

Дочь: Евфросинья Наумова

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1831

Сын: Шаламов Ксенофонт Наумов

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1831

Сын: Шаламов Григорий Наумов

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1836

Сын: Шаламов Мартиниан Наумов

Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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