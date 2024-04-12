Шаламова (Маслова) Марфа Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Бракосочетание
30.05.1813
Рождение ребёнка
18.03.1814
Сын: Шаламов Яков Наумов
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Рождение ребёнка
19.04.1815
Сын: Шаламов Федор Наумов
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Рождение ребёнка
25.09.1816
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Рождение ребёнка
07.06.1822
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Рождение ребёнка
14.02.1824
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Рождение ребёнка
25.06.1826
Дочь: Евфросинья Наумова
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Рождение ребёнка
24.01.1831
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Рождение ребёнка
24.01.1831
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Рождение ребёнка
13.02.1836
Отец ребёнка: Шаламов Наум Максимов
Смерть
Неизвестно