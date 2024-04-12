Тихонькова (Воинкова) Глафира Алексиева
Место рождения
Дата рождения27.04.1807
Дата смерти26.02.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1807
Отец: Воинков Алексий Иванов
Бракосочетание
04.02.1827
Рождение ребёнка
15.04.1831
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
18.01.1833
Сын: Тихоньков Маркиан Симонов
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
23.10.1834
Дочь: Неонила Симонова
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
23.10.1834
Дочь: Елисавета Симонова
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
02.10.1836
Дочь: Иустина Симонова
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
22.11.1838
Дочь: Екатерина Симонова
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
04.08.1840
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
16.04.1849
Сын: Тихоньков Зосима Симионов
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Смерть
26.02.1852
Причина смерти: от ломотной