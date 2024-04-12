Тихонькова (Воинкова) Глафира Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонькова (Воинкова) Глафира Алексиева

Тихонькова (Воинкова) Глафира Алексиева

avatar

Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.04.1807

Дата смерти

26.02.1852

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1807

Отец: Воинков Алексий Иванов

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1827

Муж: Тихоньков Симон Кириллов

Рождение ребёнка
15.04.1831

Сын: Тихоньков Симон Симонов

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1833

Сын: Тихоньков Маркиан Симонов

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1834

Дочь: Неонила Симонова

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1834

Дочь: Елисавета Симонова

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1836

Дочь: Иустина Симонова

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1838

Дочь: Екатерина Симонова

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1840

Сын: Тихоньков Далмат Симонов

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1849

Сын: Тихоньков Зосима Симионов

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
26.02.1852
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от ломотной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close