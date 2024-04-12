Тихоньков Симон Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Тихоньков Кирилл Саввин
Бракосочетание
12.06.1815
Рождение ребёнка
15.01.1818
Дочь: Ксения Симонова
Мать ребёнка: Тихонькова Мариамия Саввина
Рождение ребёнка
23.10.1819
Мать ребёнка: Тихонькова Мариамия Саввина
Рождение ребёнка
04.07.1821
Мать ребёнка: Тихонькова Мариамия Саввина
Рождение ребёнка
28.02.1823
Дочь: Евдокия Симонова
Мать ребёнка: Тихонькова Мариамия Саввина
Бракосочетание
04.02.1827
Рождение ребёнка
15.04.1831
Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева
Рождение ребёнка
18.01.1833
Сын: Тихоньков Маркиан Симонов
Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева
Рождение ребёнка
23.10.1834
Дочь: Неонила Симонова
Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева
Рождение ребёнка
23.10.1834
Дочь: Елисавета Симонова
Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева
Рождение ребёнка
02.10.1836
Дочь: Иустина Симонова
Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева
Рождение ребёнка
22.11.1838
Дочь: Екатерина Симонова
Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева
Рождение ребёнка
04.08.1840
Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева
Рождение ребёнка
16.04.1849
Сын: Тихоньков Зосима Симионов
Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева
Смерть
Неизвестно