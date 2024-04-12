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Тихоньков Симон Кириллов

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Тихоньков Кирилл Саввин

Мать: Тихонькова Офимья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.06.1815

Жена: Тихонькова Мариамия Саввина

Рождение ребёнка
15.01.1818

Дочь: Ксения Симонова

Мать ребёнка: Тихонькова Мариамия Саввина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1819

Сын: Тихоньков Яков Симонов

Мать ребёнка: Тихонькова Мариамия Саввина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1821

Сын: Тихоньков Дамиан Симонов

Мать ребёнка: Тихонькова Мариамия Саввина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1823

Дочь: Евдокия Симонова

Мать ребёнка: Тихонькова Мариамия Саввина

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1827

Жена: Тихонькова Глафира Алексиева

Рождение ребёнка
15.04.1831

Сын: Тихоньков Симон Симонов

Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1833

Сын: Тихоньков Маркиан Симонов

Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1834

Дочь: Неонила Симонова

Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1834

Дочь: Елисавета Симонова

Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1836

Дочь: Иустина Симонова

Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1838

Дочь: Екатерина Симонова

Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1840

Сын: Тихоньков Далмат Симонов

Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1849

Сын: Тихоньков Зосима Симионов

Мать ребёнка: Тихонькова Глафира Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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