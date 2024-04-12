Тихоньков Кирилл Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти19.02.1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Тихоньков Савва
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Тихонькова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
11.11.1802
Дочь: Рагозина Стефанида Кириллова
Мать ребёнка: Тихонькова Офимья Иванова
Бракосочетание
17.07.1807
Смерть
19.02.1822
Причина смерти: от водянной болезни