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Тихоньков Кирилл Саввин

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

19.02.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Тихоньков Савва

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тихоньков Симон Кириллов

Мать ребёнка: Тихонькова Офимья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1802

Дочь: Рагозина Стефанида Кириллова

Мать ребёнка: Тихонькова Офимья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.07.1807

Жена: Тихонькова Офимья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
19.02.1822
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от водянной болезни
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