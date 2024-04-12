Рагозина (Тихонькова) Стефанида Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозина (Тихонькова) Стефанида Кириллова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.11.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1802

Отец: Тихоньков Кирилл Саввин

Мать: Тихонькова Офимья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.06.1823

Муж: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Рождение ребёнка
09.02.1826

Дочь: Анна Ипатиева

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1827

Сын: Рагозин Никита Ипатиев

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1830

Сын: Рагозин Поликарп Ипатиев

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1831

Сын: Рагозин Константин Ипатиев

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.06.1832

Дочь: Акилина Ипатиева

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1834

Дочь: Марфа Ипатова

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1835

Дочь: Евлампия Ипатиева

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1837

Дочь: Христина Ипатиева

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1839

Дочь: Александра Ипатиева

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1840

Сын: Рагозин Илья Ипатиев

Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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