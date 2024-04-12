Рагозина (Тихонькова) Стефанида Кириллова
Место рождения
Дата рождения11.11.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1802
Отец: Тихоньков Кирилл Саввин
Бракосочетание
11.06.1823
Рождение ребёнка
09.02.1826
Дочь: Анна Ипатиева
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
01.04.1827
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
22.02.1830
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
19.05.1831
Сын: Рагозин Константин Ипатиев
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
13.06.1832
Дочь: Акилина Ипатиева
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
02.07.1834
Дочь: Марфа Ипатова
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
11.10.1835
Дочь: Евлампия Ипатиева
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
Около ?.06.1837
Дочь: Христина Ипатиева
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
15.05.1839
Дочь: Александра Ипатиева
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Рождение ребёнка
18.07.1840
Сын: Рагозин Илья Ипатиев
Отец ребёнка: Рагозин Игнатий (Ипатий) Елисеев
Смерть
Неизвестно