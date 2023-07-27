Тихонькова (Тихонькова) Офимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Тихонькова) Офимья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

17.07.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тихоньков Симон Кириллов

Отец ребёнка: Тихоньков Кирилл Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1802

Дочь: Рагозина Стефанида Кириллова

Отец ребёнка: Тихоньков Кирилл Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.07.1807

Муж: Тихоньков Кирилл Саввин

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
17.07.1807
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область