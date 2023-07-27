Тихонькова (Тихонькова) Офимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти17.07.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Тихоньков Кирилл Саввин
Рождение ребёнка
11.11.1802
Дочь: Рагозина Стефанида Кириллова
Отец ребёнка: Тихоньков Кирилл Саввин
Бракосочетание
17.07.1807
Смерть
17.07.1807