Тихонькова (Юдина) Мариамия Саввина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти30.12.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1815
Рождение ребёнка
15.01.1818
Дочь: Ксения Симонова
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
23.10.1819
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
04.07.1821
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Рождение ребёнка
28.02.1823
Дочь: Евдокия Симонова
Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов
Смерть
30.12.1826
Причина смерти: горячкою