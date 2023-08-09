Тихонькова (Юдина) Мариамия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонькова (Юдина) Мариамия Саввина

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Место рождения

Нижний Талман, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

30.12.1826

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Талман, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
12.06.1815

Муж: Тихоньков Симон Кириллов

Рождение ребёнка
15.01.1818

Дочь: Ксения Симонова

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1819

Сын: Тихоньков Яков Симонов

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1821

Сын: Тихоньков Дамиан Симонов

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1823

Дочь: Евдокия Симонова

Отец ребёнка: Тихоньков Симон Кириллов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
30.12.1826
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою