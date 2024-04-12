Шаламова (Воинкова) Мария Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаламова (Воинкова) Мария Алексиева

Шаламова (Воинкова) Мария Алексиева

avatar

Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1801

Отец: Воинков Алексий Иванов

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1821

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: не указан

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.11.1822

Муж: Шаламов Власий Иванов

Рождение ребёнка
27.09.1823

Дочь: Фекла Власиева

Отец ребёнка: Шаламов Власий Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Голоднова Лукия Власиева

Отец ребёнка: Шаламов Власий Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close