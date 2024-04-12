Шаламова (Воинкова) Мария Алексиева
Место рождения
Дата рождения16.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1801
Отец: Воинков Алексий Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1821
Дочь: Агафья
Бракосочетание
05.11.1822
Рождение ребёнка
27.09.1823
Дочь: Фекла Власиева
Отец ребёнка: Шаламов Власий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Голоднова Лукия Власиева
Отец ребёнка: Шаламов Власий Иванов
Смерть
Неизвестно