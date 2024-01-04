Шаламов Власий Иванов
Место рождения
Дата рождения11.02.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1803
Бракосочетание
05.11.1822
Жена: Шаламова Мария Алексиева
Рождение ребёнка
27.09.1823
Дочь: Фекла Власиева
Мать ребёнка: Шаламова Мария Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Голоднова Лукия Власиева
Мать ребёнка: Шаламова Мария Алексиева
Смерть
Неизвестно