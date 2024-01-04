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Шаламов Власий Иванов

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.02.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1803

Отец: Шаламов Иван Васильев

Мать: Шаламова Марфа (Марья) Гуриева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.11.1822

Жена: Шаламова Мария Алексиева

Рождение ребёнка
27.09.1823

Дочь: Фекла Власиева

Мать ребёнка: Шаламова Мария Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Голоднова Лукия Власиева

Мать ребёнка: Шаламова Мария Алексиева

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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