Воинков Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти05.04.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1767
Отец: Воинков Иван Семенов
Мать: Воинкова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.12.1800
Дочь: Татиана Симионова
Рождение ребёнка
25.06.1801
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Клепикова Акилина Симионова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова Елена Иванова
Смерть
05.04.1835
Причина смерти: от удушья