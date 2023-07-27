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Воинков Семен Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

05.04.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Воинков Иван Семенов

Мать: Воинкова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около ?.12.1800

Дочь: Татиана Симионова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1801

Сын: Воинков Симион Симионов

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Клепикова Акилина Симионова

Мать ребёнка: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Евдокия Мефодиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Елена Иванова

Смерть
05.04.1835
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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