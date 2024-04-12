Клепикова (Воинкова) Акилина Симионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Воинкова) Акилина Симионова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Воинков Семен Иванов

Мать: не указана

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1831

Муж: Клепиков Стефан Афанасьев

Рождение ребёнка
27.10.1832

Сын: Клепиков Авраамий Стефанов

Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1833

Сын: Клепиков Василий Стефанов

Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1835

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1836

Дочь: Зиновия Стефанова

Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1838

Сын: Клепиков Евфимий Стефанов

Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1839

Дочь: Евфросиния Стефанова

Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1845

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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