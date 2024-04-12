Клепикова (Воинкова) Акилина Симионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Воинков Семен Иванов
Бракосочетание
20.01.1831
Рождение ребёнка
27.10.1832
Сын: Клепиков Авраамий Стефанов
Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев
Рождение ребёнка
31.12.1833
Сын: Клепиков Василий Стефанов
Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев
Рождение ребёнка
07.04.1835
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев
Рождение ребёнка
19.10.1836
Дочь: Зиновия Стефанова
Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев
Рождение ребёнка
01.04.1838
Сын: Клепиков Евфимий Стефанов
Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев
Рождение ребёнка
25.09.1839
Дочь: Евфросиния Стефанова
Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев
Рождение ребёнка
26.07.1845
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Клепиков Стефан Афанасьев
Смерть
Неизвестно