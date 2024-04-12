Клепиков Стефан Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепиков Стефан Афанасьев

Клепиков Стефан Афанасьев

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.11.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1808

Отец: Клепиков Афанасий Федоров

Мать: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1831

Жена: Клепикова Акилина Симионова

Рождение ребёнка
27.10.1832

Сын: Клепиков Авраамий Стефанов

Мать ребёнка: Клепикова Акилина Симионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1833

Сын: Клепиков Василий Стефанов

Мать ребёнка: Клепикова Акилина Симионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1835

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Клепикова Акилина Симионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1836

Дочь: Зиновия Стефанова

Мать ребёнка: Клепикова Акилина Симионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1838

Сын: Клепиков Евфимий Стефанов

Мать ребёнка: Клепикова Акилина Симионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1839

Дочь: Евфросиния Стефанова

Мать ребёнка: Клепикова Акилина Симионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1845

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Клепикова Акилина Симионова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close