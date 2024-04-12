Клепикова (Мужева) (Мужева) Агрипина Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти11.02.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Мужев Евдоким Васильев
Бракосочетание
16.05.1808
Рождение ребёнка
26.11.1808
Сын: Клепиков Стефан Афанасьев
Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
30.05.1810
Дочь: Феодосия Афонасьева
Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
15.05.1812
Дочь: Гликерья Федорова
Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
15.05.1812
Дочь: Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
16.04.1814
Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров
Смерть
11.02.1852