Клепикова (Мужева) (Мужева) Агрипина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Мужева) (Мужева) Агрипина Евдокимова

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Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

11.02.1852

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Мужев Евдоким Васильев

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
16.05.1808

Муж: Клепиков Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.11.1808

Сын: Клепиков Стефан Афанасьев

Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1810

Дочь: Феодосия Афонасьева

Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1812

Дочь: Гликерья Федорова

Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1812

Дочь: Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1814

Сын: Клепиков Пуд Афанасьев

Отец ребёнка: Клепиков Афанасий Федоров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
11.02.1852
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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