Мужев Евдоким Васильев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1754
Дата смерти10.02.1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1754
Отец: Мужев Василий
Рождение ребёнка
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Домника Евдокимова
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Агафия Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1792
Смерть
10.02.1808