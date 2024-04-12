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Мужев Евдоким Васильев

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

После 1754

Дата смерти

10.02.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1754

Отец: Мужев Василий

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Мужев Григорий Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Домника Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Агафия Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Мужев Агапий Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
10.02.1808
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
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