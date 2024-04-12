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Клепиков Афанасий Федоров

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

До 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Клепиков Федор

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.05.1808

Жена: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.11.1808

Сын: Клепиков Стефан Афанасьев

Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1810

Дочь: Феодосия Афонасьева

Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1812

Дочь: Гликерья Федорова

Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1812

Дочь: Гликерия Федорова

Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1814

Сын: Клепиков Пуд Афанасьев

Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До 1852
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