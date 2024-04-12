Клепиков Афанасий Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиДо 1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Клепиков Федор
Бракосочетание
16.05.1808
Рождение ребёнка
26.11.1808
Сын: Клепиков Стефан Афанасьев
Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
30.05.1810
Дочь: Феодосия Афонасьева
Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
15.05.1812
Дочь: Гликерья Федорова
Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
15.05.1812
Дочь: Гликерия Федорова
Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова
Рождение ребёнка
16.04.1814
Мать ребёнка: Клепикова (мужева) Агрипина Евдокимова
Смерть
До 1852