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Воинков Василий Евдокимов старший

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

04.03.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Воинков Евдоким Иванов

Мать: Воинкова Меланья Семенова

Бракосочетание
13.01.1817

Жена: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева

Рождение ребёнка
19.02.1821

Сын: Воинков Яков Васильев

Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1823

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1824

Дочь: Харитина Васильева

Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1830

Дочь: Евфросинья Васильева

Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.07.1831

Жена: Воинкова (тюленева) Татьяна Федорова

Смерть
04.03.1833
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1833

Сын: Воинков Ерофей Васильев

Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Татьяна Федорова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область