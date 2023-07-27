Воинков Василий Евдокимов старший
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти04.03.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Воинков Евдоким Иванов
Бракосочетание
13.01.1817
Рождение ребёнка
19.02.1821
Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева
Рождение ребёнка
20.06.1823
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева
Рождение ребёнка
08.10.1824
Дочь: Харитина Васильева
Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева
Рождение ребёнка
28.05.1830
Дочь: Евфросинья Васильева
Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева
Бракосочетание
04.07.1831
Смерть
04.03.1833
Рождение ребёнка
04.10.1833
Мать ребёнка: Воинкова (тюленева) Татьяна Федорова