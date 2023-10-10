Воинков Яков Васильев
Место рождения
Дата рождения19.02.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1821
Бракосочетание
02.10.1840
Рождение ребёнка
15.09.1844
Дочь: Филонида Яковлева
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева
Рождение ребёнка
06.06.1848
Дочь: Антонина Яковлева
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева
Рождение ребёнка
06.06.1848
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева
Рождение ребёнка
07.07.1849
Дочь: Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева
Рождение ребёнка
28.10.1851
Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева
Смерть
Неизвестно