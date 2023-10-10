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Воинков Яков Васильев

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.02.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1821

Отец: Воинков Василий Евдокимов старший

Мать: Воинкова (тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.10.1840

Жена: Воинкова Екатерина Матфиева

Рождение ребёнка
15.09.1844

Дочь: Филонида Яковлева

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1848

Дочь: Антонина Яковлева

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1848

Сын: Воинков Феодор Яковлев

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1849

Дочь: Ольга Яковлева

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1851

Сын: Воинков Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Воинкова Екатерина Матфиева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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