Воинкова (Докучаева) Екатерина Матфиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Бракосочетание
02.10.1840
Рождение ребёнка
15.09.1844
Дочь: Филонида Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев
Рождение ребёнка
06.06.1848
Дочь: Антонина Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев
Рождение ребёнка
06.06.1848
Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев
Рождение ребёнка
07.07.1849
Дочь: Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев
Рождение ребёнка
28.10.1851
Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев
Смерть
Неизвестно