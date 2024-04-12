Воинкова (Докучаева) Екатерина Матфиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Докучаева) Екатерина Матфиева

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Место рождения

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.10.1840

Муж: Воинков Яков Васильев

Рождение ребёнка
15.09.1844

Дочь: Филонида Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1848

Дочь: Антонина Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1848

Сын: Воинков Феодор Яковлев

Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1849

Дочь: Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1851

Сын: Воинков Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Воинков Яков Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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