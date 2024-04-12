Воинкова (Тюленева) (Тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Тюленева) (Тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева

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Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

01.05.1831

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Тюленев Алексий

Мать: не указана

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.01.1817

Муж: Воинков Василий Евдокимов старший

Рождение ребёнка
19.02.1821

Сын: Воинков Яков Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов старший

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1823

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов старший

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1824

Дочь: Харитина Васильева

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов старший

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1830

Дочь: Евфросинья Васильева

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов старший

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
01.05.1831
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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