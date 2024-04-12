Воинкова (Тюленева) (Тюленева) Евфимия (Офимья) Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти01.05.1831
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Тюленев Алексий
Бракосочетание
13.01.1817
Рождение ребёнка
19.02.1821
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов старший
Рождение ребёнка
20.06.1823
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов старший
Рождение ребёнка
08.10.1824
Дочь: Харитина Васильева
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов старший
Рождение ребёнка
28.05.1830
Дочь: Евфросинья Васильева
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов старший
Смерть
01.05.1831
Причина смерти: от чахотки