Панов Филипп
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Панов Данил Филиппов
Мать ребёнка: Панова Пелагия Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Панов Яков Филиппов
Мать ребёнка: Панова Пелагия Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Панов Иван Филиппов
Мать ребёнка: Панова Пелагия Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Панова Пелагия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Пелагия Дмитриева
Смерть
Неизвестно