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Панов Филипп

Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Панов Данил Филиппов

Мать ребёнка: Панова Пелагия Дмитриева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Панов Яков Филиппов

Мать ребёнка: Панова Пелагия Дмитриева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Панов Иван Филиппов

Мать ребёнка: Панова Пелагия Дмитриева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Панов Симион Филиппов

Мать ребёнка: Панова Пелагия Дмитриева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Пелагия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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