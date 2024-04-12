Панов Симион Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти19.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Панов Филипп
Мать: Панова Пелагия Дмитриева
Рождение ребёнка
13.09.1817
Дочь: Воинкова (панова) Феодора Симионова
Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова
Рождение ребёнка
16.10.1819
Дочь: Афанасия Симионова
Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова
Рождение ребёнка
28.12.1820
Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова
Рождение ребёнка
23.01.1822
Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова
Рождение ребёнка
28.06.1823
Сын: Панов Павел Симионов
Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
26.03.1827
Сын: Панов Марко Симионов
Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова
Рождение ребёнка
13.11.1828
Дочь: Стефанида Симионова
Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова
Рождение ребёнка
13.11.1828
Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова
Рождение ребёнка
30.04.1830
Дочь: Мавра Симионова
Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова
Рождение ребёнка
01.11.1832
Сын: Панов Анемподист Симионов
Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Анна Кириллова
Смерть
19.02.1833
Причина смерти: от горячки