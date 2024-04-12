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Панов Симион Филиппов

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

19.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Панов Филипп

Мать: Панова Пелагия Дмитриева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1817

Дочь: Воинкова (панова) Феодора Симионова

Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1819

Дочь: Афанасия Симионова

Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1820

Сын: Панов Феодор Симионов

Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1822

Сын: Панов Григорий Симионов

Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1823

Сын: Панов Павел Симионов

Мать ребёнка: Панова Анна Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Панова (большакова) Васса Кириллова

Рождение ребёнка
26.03.1827

Сын: Панов Марко Симионов

Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1828

Дочь: Стефанида Симионова

Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1828

Сын: Панов Филипп Симионов

Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1830

Дочь: Мавра Симионова

Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1832

Сын: Панов Анемподист Симионов

Мать ребёнка: Панова (большакова) Васса Кириллова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Анна Кириллова

Смерть
19.02.1833
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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