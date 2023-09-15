Панова (Новопашенная) Анна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Новопашенная) Анна Кириллова

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Новопашенной Кирилл

Мать: Новопашенная Ксения Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1817

Дочь: Воинкова (панова) Феодора Симионова

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1819

Дочь: Афанасия Симионова

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1820

Сын: Панов Феодор Симионов

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1822

Сын: Панов Григорий Симионов

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1823

Сын: Панов Павел Симионов

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Симион Филиппов

Смерть
Неизвестно
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