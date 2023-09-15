Панова (Новопашенная) Анна Кириллова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Новопашенной Кирилл
Рождение ребёнка
13.09.1817
Дочь: Воинкова (панова) Феодора Симионова
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Рождение ребёнка
16.10.1819
Дочь: Афанасия Симионова
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Рождение ребёнка
28.12.1820
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Рождение ребёнка
23.01.1822
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Рождение ребёнка
28.06.1823
Сын: Панов Павел Симионов
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно