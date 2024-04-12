Новопашенной Кирилл
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Новопашенной Степан Кириллов
Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Новопашенной Михей Кириллов
Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Васса Кириллова
Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Панова Анна Кириллова
Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова
Смерть
Неизвестно