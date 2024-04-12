Новопашенной Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенной Кирилл

Новопашенной Кирилл

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Новопашенной Степан Кириллов

Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Новопашенной Михей Кириллов

Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Васса Кириллова

Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Панова Анна Кириллова

Мать ребёнка: Новопашенная Ксения Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close