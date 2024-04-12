Новопашенной Михей Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Новопашенной Кирилл
Сын: Новопашенной Андрей Михеев
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Сын: Новопашенной Стефан Михеев
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Дочь: Мария Михеева
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Сын: Новопашенной Мирон Михеев
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Дочь: Плетнева (новопашенная) Агрипина Михеева
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Сын: Новопашенной Леонтий Михеев
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Сын: Новопашенной Максим Михеев
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Сын: Новопашенной Прокопий Михеев
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Сын: Новопашенной Киприан Михеев
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Сын: Новопашенной Георгий Михеев
Мать ребёнка: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева