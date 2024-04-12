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Новопашенной Андрей Михеев

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.06.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1809

Отец: Новопашенной Михей Кириллов

Мать: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1829

Жена: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)

Рождение ребёнка
01.10.1829

Сын: Новопашенной Савва Андреев

Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1830

Сын: Новопашенной Стефан Андреев

Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1831

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1833

Сын: Новопашенной Евдоким Андреев

Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1835

Сын: Новопашенной Павел Андреев

Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.1838

Сын: Новопашенной Варлаам Андреев

Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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