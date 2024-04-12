Новопашенной Андрей Михеев
Место рождения
Дата рождения27.06.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1809
Бракосочетание
22.01.1829
Рождение ребёнка
01.10.1829
Сын: Новопашенной Савва Андреев
Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)
Рождение ребёнка
01.08.1830
Сын: Новопашенной Стефан Андреев
Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)
Рождение ребёнка
26.10.1831
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)
Рождение ребёнка
29.07.1833
Сын: Новопашенной Евдоким Андреев
Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)
Рождение ребёнка
29.06.1835
Сын: Новопашенной Павел Андреев
Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)
Рождение ребёнка
18.06.1838
Сын: Новопашенной Варлаам Андреев
Мать ребёнка: Новопашенная Екатерина Якимова (Епимахова)
Смерть
Неизвестно