Новопашенная (Квашнина) Екатерина Якимова (Епимахова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
22.01.1829
Рождение ребёнка
01.10.1829
Сын: Новопашенной Савва Андреев
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Михеев
Рождение ребёнка
01.08.1830
Сын: Новопашенной Стефан Андреев
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Михеев
Рождение ребёнка
26.10.1831
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Михеев
Рождение ребёнка
29.07.1833
Сын: Новопашенной Евдоким Андреев
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Михеев
Рождение ребёнка
29.06.1835
Сын: Новопашенной Павел Андреев
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Михеев
Рождение ребёнка
18.06.1838
Сын: Новопашенной Варлаам Андреев
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Михеев
Смерть
Неизвестно