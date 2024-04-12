Новопашенная (Сеченых) (Сеченых) Матрена Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Сеченой Афанасий Егоров
Мать: Сеченая Дарья Лукина
Сын: Новопашенной Андрей Михеев
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Сын: Новопашенной Стефан Михеев
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Дочь: Мария Михеева
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Сын: Новопашенной Мирон Михеев
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Дочь: Плетнева (новопашенная) Агрипина Михеева
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Сын: Новопашенной Леонтий Михеев
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Сын: Новопашенной Максим Михеев
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Сын: Новопашенной Прокопий Михеев
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Сын: Новопашенной Киприан Михеев
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов
Сын: Новопашенной Георгий Михеев
Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов