Новопашенная (Сеченых) (Сеченых) Матрена Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Сеченых) (Сеченых) Матрена Афанасьева

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Сеченой Афанасий Егоров

Мать: Сеченая Дарья Лукина

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
01.05.1808

Муж: Новопашенной Михей Кириллов

Рождение ребёнка
27.06.1809

Сын: Новопашенной Андрей Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1810

Сын: Новопашенной Стефан Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.01.1812

Дочь: Мария Михеева

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1813

Сын: Новопашенной Мирон Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1816

Дочь: Плетнева (новопашенная) Агрипина Михеева

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1817

Сын: Новопашенной Леонтий Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1817

Сын: Новопашенной Максим Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.06.1821

Сын: Новопашенной Прокопий Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1822

Сын: Новопашенной Киприан Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1826

Сын: Новопашенной Петр Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1828

Сын: Новопашенной Георгий Михеев

Отец ребёнка: Новопашенной Михей Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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