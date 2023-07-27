Сеченая (Сеченая) Дарья Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Сеченая) Дарья Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

10.03.1815

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Сеченой Илья Афанасьев

Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева

Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Михайлищева Параскева Афонасьева

Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеченой Афанасий Егоров

Смерть
10.03.1815
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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