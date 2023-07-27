Сеченая (Сеченая) Дарья Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти10.03.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Новопашенная (сеченых) Матрена Афанасьева
Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Михайлищева Параскева Афонасьева
Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1815