Сеченой Илья Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти22.03.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Сеченой Афанасий Егоров
Мать: Сеченая Дарья Лукина
Бракосочетание
10.02.1805
Жена: Сеченая Агафья Ануфриева
Рождение ребёнка
18.06.1807
Дочь: Акилина Ильина
Мать ребёнка: Сеченая Агафья Ануфриева
Рождение ребёнка
20.05.1809
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Сеченая Агафья Ануфриева
Рождение ребёнка
28.04.1813
Сын: Сеченой Яков Ильин
Мать ребёнка: Сеченая Агафья Ануфриева
Смерть
22.03.1815
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
04.08.1815
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Сеченая Агафья Ануфриева