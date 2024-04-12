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Сеченой Илья Афанасьев

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

22.03.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Сеченой Афанасий Егоров

Мать: Сеченая Дарья Лукина

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1805

Жена: Сеченая Агафья Ануфриева

Рождение ребёнка
18.06.1807

Дочь: Акилина Ильина

Мать ребёнка: Сеченая Агафья Ануфриева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1809

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Сеченая Агафья Ануфриева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1813

Сын: Сеченой Яков Ильин

Мать ребёнка: Сеченая Агафья Ануфриева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.03.1815
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
04.08.1815

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Сеченая Агафья Ануфриева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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