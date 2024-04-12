Сеченая (Поскотина) Агафья Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Поскотина) Агафья Ануфриева

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Место рождения

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Поскотин Онуфрий

Мать: не указана

Москвина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.02.1805

Муж: Сеченой Илья Афанасьев

Рождение ребёнка
18.06.1807

Дочь: Акилина Ильина

Отец ребёнка: Сеченой Илья Афанасьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1809

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Сеченой Илья Афанасьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1813

Сын: Сеченой Яков Ильин

Отец ребёнка: Сеченой Илья Афанасьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1815

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Сеченой Илья Афанасьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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