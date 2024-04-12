Сеченая (Поскотина) Агафья Ануфриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Поскотин Онуфрий
Бракосочетание
10.02.1805
Рождение ребёнка
18.06.1807
Дочь: Акилина Ильина
Отец ребёнка: Сеченой Илья Афанасьев
Рождение ребёнка
20.05.1809
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Сеченой Илья Афанасьев
Рождение ребёнка
28.04.1813
Сын: Сеченой Яков Ильин
Отец ребёнка: Сеченой Илья Афанасьев
Рождение ребёнка
04.08.1815
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Сеченой Илья Афанасьев
Смерть
Неизвестно