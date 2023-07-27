Новопашенная (Новопашенная) Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Новопашенная) Ксения Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

27.10.1826

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Новопашенной Степан Кириллов

Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Новопашенной Михей Кириллов

Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Васса Кириллова

Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Панова Анна Кириллова

Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
27.10.1826
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: удушьем
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