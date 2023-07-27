Новопашенная (Новопашенная) Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти27.10.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Новопашенной Степан Кириллов
Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Новопашенной Михей Кириллов
Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Васса Кириллова
Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Панова Анна Кириллова
Отец ребёнка: Новопашенной Кирилл
Смерть
27.10.1826
Причина смерти: удушьем