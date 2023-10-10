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Новопашенной Степан Кириллов

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Новопашенной Кирилл

Мать: Новопашенная Ксения Петрова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.09.1802

Жена: Новопашенная Марья Васильева

Рождение ребёнка
28.12.1802

Дочь: Анисья Степанова

Мать ребёнка: Новопашенная Марья Васильева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1805

Дочь: Платонида Степанова

Мать ребёнка: Новопашенная Марья Васильева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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