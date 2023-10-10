Новопашенной Степан Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Новопашенной Кирилл
Бракосочетание
24.09.1802
Рождение ребёнка
28.12.1802
Дочь: Анисья Степанова
Мать ребёнка: Новопашенная Марья Васильева
Рождение ребёнка
06.04.1805
Дочь: Платонида Степанова
Мать ребёнка: Новопашенная Марья Васильева
Смерть
Неизвестно