Новопашенная (Печеркина) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Печеркина) Марья Васильева

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Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.09.1802

Муж: Новопашенной Степан Кириллов

Рождение ребёнка
28.12.1802

Дочь: Анисья Степанова

Отец ребёнка: Новопашенной Степан Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1805

Дочь: Платонида Степанова

Отец ребёнка: Новопашенной Степан Кириллов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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