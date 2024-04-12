Новопашенная (Печеркина) Марья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Бракосочетание
24.09.1802
Рождение ребёнка
28.12.1802
Дочь: Анисья Степанова
Отец ребёнка: Новопашенной Степан Кириллов
Рождение ребёнка
06.04.1805
Дочь: Платонида Степанова
Отец ребёнка: Новопашенной Степан Кириллов
Смерть
Неизвестно