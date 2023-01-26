село Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ляпуново

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2534Иленское (Ляпуновское), сел.при рч. Иленьке.4530222595669Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебные магазины.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Иленская волость
618. Минское (Ляпуновское), село бывшее государственное, при речке Иленке, дворов 239, жителей 1227, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви православн Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Иленская волость
с. Иленское (Ляпуново) на реке Иленке, две прав. церк., зем. шк., народная библиотека и библиотека-читальня, попечит. о народн. трезвости, вол. правл., зем. станция, фель Показать все Иленское общество319770816Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские43

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Ирбитский округ, Байкаловский район, Ляпуновский сельсовет
3. Ляпуновское (Иленское), с. 47086310561919русские1852татары41Ляпуновскойр. Иленка19ст. Ирбит4519191945просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
89165Ляпуновосело57°25'с.ш.63°29'в.д.O-41-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение
65608406226с Ляпуновосело

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