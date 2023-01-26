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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2534Иленское (Ляпуновское), сел.при рч. Иленьке.4530222595669Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебные магазины.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
618. Минское (Ляпуновское), село бывшее государственное, при речке Иленке, дворов 239, жителей 1227, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви православн Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Иленское (Ляпуново) на реке Иленке, две прав. церк., зем. шк., народная библиотека и библиотека-читальня, попечит. о народн. трезвости, вол. правл., зем. станция, фель Показать все Иленское общество319770816Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские43—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Ляпуновское (Иленское), с. 47086310561919русские1852татары41Ляпуновскойр. Иленка19ст. Ирбит45—19191945просел.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89165Ляпуновосело57°25'с.ш.63°29'в.д.O-41-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65608406226с Ляпуновосело