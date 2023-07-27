Панова (Большакова) (Большакова) Васса Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Большакова) (Большакова) Васса Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1825

Муж: Панов Симион Филиппов

Рождение ребёнка
26.03.1827

Сын: Панов Марко Симионов

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1828

Дочь: Стефанида Симионова

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1828

Сын: Панов Филипп Симионов

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1830

Дочь: Мавра Симионова

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1832

Сын: Панов Анемподист Симионов

Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно