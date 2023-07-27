Панова (Большакова) (Большакова) Васса Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
26.03.1827
Сын: Панов Марко Симионов
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Рождение ребёнка
13.11.1828
Дочь: Стефанида Симионова
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Рождение ребёнка
13.11.1828
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Рождение ребёнка
30.04.1830
Дочь: Мавра Симионова
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Рождение ребёнка
01.11.1832
Сын: Панов Анемподист Симионов
Отец ребёнка: Панов Симион Филиппов
Смерть
Неизвестно