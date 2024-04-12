Панов Яков Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Панов Филипп
Мать: Панова Пелагия Дмитриева
Жена: Панова Анна Саввина
Дочь: Лукия Яковлева
Мать ребёнка: Панова Анна Саввина
Мать ребёнка: Панова Анна Саввина
Дочь: Марина Яковлева
Мать ребёнка: Панова Анна Саввина
Мать ребёнка: Панова Анна Саввина
Сын: Панов Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Панова Анна Саввина
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Панова Анна Саввина
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова
Сын: Панов Сергий Яковлев
Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова
Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова
Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова
Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова