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Панов Яков Филиппов

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Панов Филипп

Мать: Панова Пелагия Дмитриева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.05.1808

Жена: Панова Анна Саввина

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1809

Дочь: Лукия Яковлева

Мать ребёнка: Панова Анна Саввина

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1810

Сын: Панов Емелиан Яковлев

Мать ребёнка: Панова Анна Саввина

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1811

Дочь: Марина Яковлева

Мать ребёнка: Панова Анна Саввина

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1812

Сын: Панов Авраамий Яковлев

Мать ребёнка: Панова Анна Саввина

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1813

Сын: Панов Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Панова Анна Саввина

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1815

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Панова Анна Саввина

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.05.1815

Жена: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Рождение ребёнка
08.08.1817

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1819

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1820

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1821

Сын: Панов Сергий Яковлев

Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1823

Сын: Панов Автоном Яковлев

Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1826

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1828

Сын: Панов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1829

Сын: Панов Мартимиан Яковлев

Мать ребёнка: Панова (новоселова) Ксения Никифорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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